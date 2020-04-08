شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 2475 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لمستوى الدعم الحالي عند 2250 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لأعلى مرة أخرى المستوى المقاومة 2850 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 2250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 2,340 بينما مستوى المقاومة هو 2,550 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد