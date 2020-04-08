شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق عند مستوى 8٫90 فلس في ظل سيطرة الحيرة على تداولات السهم في الأجل القصير، حيث يتداول السهم حاليا بين مستوى 10٫20 ومستوى 8٫30 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.8 بينما مستوى المقاومة هو 9.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط