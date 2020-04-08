شكرا لقرائتكم خبر عن قامكو (QAMC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 0٫601 ريال، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من الاغلاق أعلى مستوى المقاومة السابق عند 0٫56 ريال، شرط دعم اختراق السهم لمستوى 0٫55 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.63 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد