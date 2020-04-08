شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 08-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 0٫484 ريال في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعلنا نتوقع استمرار الزخم الايجابي للوصول لمستوى المقاومة 0٫56 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 0٫43 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.46 وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد