شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للمفروشات: توقف واردات القطن قصير التيلة من الهند بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد أحمد وكيل المجلس التصديرى للمنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة، أن الواردات من المواد الخام الخاصة بصناعة النسيج متوقفة من الهند حاليا مؤقتا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا حيث تستورد مصر القطن قصير التيلة من الهند واستخدامة فى صناعة المفروشات فى مصر إلى جانب القطن المحلى طويل التيلة ، إلا أن أزمة وقف الاستيراد لم تؤثر على قطاع المفروشات بسبب توقف كميات من التعاقدات التصديرية لأوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد .

وأضاف أحمد فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن قرار الرئيس بصرف مستحقات المصدرين ستساهم فى دعم قطاع صناعة المفروشات فى دفع فواتير الكهرباء والغاز ودفع رواتب العمالة ، موضحا أن متأخرات المساندة التصديرية كبيرة تصل إلى 80% من إجمالى المبالغ التى أعلنمتها الحكومة مؤخرا بصرف 20% فقط من مستحقات كل شركة .

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وأشار وكيل المجلس التصديرى للمفروشات ، إلى أن المصانع تعمل بـ 50% فقط من طاقتها الانتاجية بسبب انتشار فيروس كورونا ، وخاصة بعد ضعف الصادرات المصرية من قطاع الغزل والنسيج إلى أمريكا وأوروبا والتى تمثل الأسواق الرئيسية فى التصدير لقطاع النسيج ، وتوقف معظم التعاقدات التصديرية إلا فيما يخص المستشفيات فى أوروبا من الملايات وغطاء الأسرة فقط فمازالت تتعاقد على استيراده من مصر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أمس بصرف 30% من مستحقات المصدرين بنحو لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر ، وذلك بعد الأزمات التى تواجه المصدرين من مختلف القطاعات فى ارتفاع أسعار الشحن ، وما ترتب من انتشار فيروس كورونا المستجد من تقليل عدد العمالة لمنع التكدس .