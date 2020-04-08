شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي يعزز التوطين والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن ذلك سيسهم بشكل مباشر في دعم ونمو المنشآت الصغيرة، وتعزيز واستثمار جهود التوطين، وإيجاد الوظائف، متوقعًا أن يكون عدد الملاك المستفدين من هذا القرار عاليًا، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً في سوق العمل.
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