«أوبك بلس» و10 دول في «اجتماع أزمة» غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى جانب حلفائها، الدعوة لعشر دول أخرى؛ من بينها الولايات المتحدة التي لم ترسل ردها، لحضور الاجتماع المقرر غداً الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للانباء.

وسيتيح الاجتماع الطارئ لمجموعة بدأ يطلق عليها «أوبك++» عبر دائرة الفيديو، بحث خفض كبير للإنتاج بمستوى 10 ملايين برميل في اليوم.

ودعت «أوبك» وشركائها للاجتماع، الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والنرويج والبرازيل والأرجنتين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو. وجاء في وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة أوردتها وكالة «تاس»، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لم ترسل بعد رداً على الدعوة.

وارتفعت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، وسط آمال التوصل إلى اتفاق، وقفز خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4% إلى 33.85 دولار للبرميل بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3% يوم الاثنين، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو 3.2% إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو ثمانية% في الجلسة السابقة.