شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تخصص 400 مليار يورو لدعم الأعمال التجارية المتضررة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت الحكومة الإيطالية، مساء أول أمس الاثنين، تخصيص 400 مليار يورو لدعم الشركات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مؤتمر صحافي: «بمجرد إقرار المرسوم سنوفر 400 مليار يورو من السيولة النقدية فوراً لشركاتنا، سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة على الشكل التالي: 200 مليار للسوق الداخلية، و200 مليار لدعم الصادرات».
من جهته، شدد وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غوالتييري أنه «مع هذا المرسوم نتخذ تدبيراً غير مسبوق».
(أ ف ب)
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