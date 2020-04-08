أخبار قصيرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي فيروس

وقال البنك المركزي أمس إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.

وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء القائمة السوداء للشركات، والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين في سداد القروض وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا وقال البنك المركزي أمس إن إلغاء القوائم السوداء والسلبية سيستفيد منه نحو ثمانية آلاف شركة وما يزيد على 100 ألف مواطن.وأضاف أنه سيجري منح البنوك مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار لتوفيق الأوضاع، ليتم خلالها تنقية قواعد بيانات العملاء المدرجة بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني. **قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، الاثنين، إن من المبكر جداً التكهن بحجم التأثير السلبي في اقتصاد المملكة من إجراءات العزل المشددة التي بدأت قبل حوالي شهر لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فريز، أن توقعات النمو سابقة لأوانها وأن من الصعب التكهن بحجم التأثير السلبي في معدل النمو، لكنه أضاف أن الأزمة نتج عنها هبوط حاد في الطلب والإنتاج وأن قطاع السياحة الذي كان مزدهراً تضرر بشدة ويحتاج إلى عام على الأقل للتعافي.



**قالت الحكومة المغربية، الاثنين، إنها قررت تجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون المالية للعام 2020 والبالغ 31 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية على المملكة. وقالت الحكومة في بيان «هذا المشروع يهدف إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، المحددة بموجب المادة 43 من قانون المالية للسنة 2020، وذلك لتمكين بلادنا من توفير حاجاتها من العملة الصعبة، خاصة عبر اللجوء إلى الأسواق الدولية للاقتراض في ظل تأثر مجموعة من القطاعات كقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة بالإضافة إلى تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج». وأضاف البيان الذي صدر عقب اجتماع الحكومة الاثنين أن الحكومة تتجه «إلى توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.. وتحديد الأولويات على مستوى الالتزام بالنفقات المستقبلة بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية».