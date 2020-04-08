سلطة دبي للخدمات المالية تقدم مجموعة من التسهيلات التنظيمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



في إطار حرص سلطة دبي للخدمات المالية على التخفيف من حدة آثار تداعيات فيروس كوفيد-19 في سوق المال والأعمال، أعلنت، أمس الثلاثاء، عن طرح عدة مبادرات تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات الهامة على الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي. وقد صممت هذه المبادرات لتمكين مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي من التركيز على سلامة الموظفين ودعم العملاء.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: نرغب في مساعدة جميع الشركات المرخصة والأعمال في مركز دبي المالي العالمي على إدارة عملياتها وحماية موظفيها خلال فترة التحديات وعدم اليقين المؤقتة هذه. وكوننا الجهة المنظمة المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، فإننا ملتزمون بتحقيق أهدافنا التنظيمية، في حين نركز جهودنا أيضاً على سلامة مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي والمنظومة البيئية بأكملها، لذلك نؤكد التزامنا بدعم جميع الشركات وعملائها لتجاوز المحنة الحالية بأمان.

التسهيلات التنظيمية المطروحة تشمل:

منح الشركات الجديدة القادمة إلى مركز دبي المالي العالمي: المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات والترخيص وتلبية متطلبات التأسيس من أجل البدء في مزاولة الأعمال، وتخفيض 50٪ على رسوم التقديم للفترة المتبقية من عام 2020 والمرونة في المتطلبات المتعلقة بالمقرات الدائمة، وإعفاء الصناديق المحلية من رسوم التسجيل للمدة المتبقية من عام 2020.

أما الشركات المرخصة حالياً فتمنح: تمديد على المدة الزمنية لتقديم عدد من التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بعملية تقييم المخاطر الداخلية (IRAP) وتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) وتقرير المراقب المالي والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، عندما ينطبق ذلك، ووقت إضافي، حيثما أمكن، لتقديم تقرير الحسابات السنوية وتقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية، ويستثنى من ذلك جهات الإبلاغ، ومرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، بما في ذلك تمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة، وإعفاء من رسوم الطلبات المتعلقة بالأفراد المرخصة، والمرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي خدمات الامتثال الخارجيين، والإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول العملاء أو تقوم بالاحتفاظ بمبالغ التأمين، وإعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من عام 2020. والإعفاء من جميع رسوم التقديمات المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من عام 2020، وإعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مركز دبي المالي العالمي للفترة المتبقية من عام 2020.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: تعزز تدابير التسهيلات المطروحة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية أهمية المبادرات المتينة التي قمنا بتنفيذها حتى الآن لدعم ومساعدة جميع الشركات المرخصة ومجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي بأكمله. لقد حرصنا خلال هذه الفترة من عدم اليقين على الاستجابة بشكل سريع للضغوط التي تواجهها الشركات العاملة في المركز وموظفوها من خلال وضع احتياجات مجتمعنا في مقدمة أولوياتنا.