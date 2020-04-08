5 بنوك خليجية تعلن الانكشاف على «إن إم سي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أعلنت 4 بنوك مدرجة في بورصة الكويت، أمس الثلاثاء، عن انكشافها بنحو 1.02 مليار درهم على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية. من جانبه، قال بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية) في بيان لبورصة البحرين، إن إجمالي انكشافه على «إن إم سي» و«فينابلر» و«الإمارات للصرافة» تصل إلى 425.72 مليون درهم. وبذلك يرتفع إجمالي انكشافات البنوك الإماراتية والخليجية إلى نحو 11.62 مليار درهم.

وكشف بنك الكويت الوطني، عن انكشاف بقيمة 335.2 مليون درهم على «إن إم سي» في الإمارات. من جانبه، قال بنك الكويت الدولي: إن لديه انكشافاً بقيمة 275.2 مليون درهم، من خلال تمويلين مشتركين. أما بنك وربة، فقال في إفصاح لبورصة الكويت، إن لديه انكشافاً بقيمة 247 مليون درهم، من خلال تمويل مشترك ممنوح ل«إن إم سي»، فضلاً عن الاستثمار في الصكوك الصادرة عنها.

كما، أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي أنها تملك انكشافاً على «إن إم سي» 96.4 مليون درهم إضافة إلى مبلغ آخر بقيمة 65.45 مليون درهم؛ بحيث يصل الإجمالي إلى 162 مليون درهم تقريباً.