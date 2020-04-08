الأسهم العالمية تواصل التحليق في موجة إعادة توازن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية موجة الانتعاش والتحليق التي بدأتها، أول أمس الاثنين، مستفيدة من حالة التفاؤل التي تسود الأسواق نتيجة تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أوروبا، وعدد من دول العالم، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط التي منحت الأسواق دعماً إضافياً.

في بورصة نيويورك، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 700 نقطة تمثل 2.3%، وزاد مؤشر «إس آند بي» 2.1%، وربح مؤشر «ناسداك» 1.9%.

وقال إيد يارديني، رئيس وكبير استراتيجيي الاستثمار في يارديني للأبحاث، في مذكرة للعملاء: «اختار المستثمرون إبراز الإيجابيات، كما يفعلون في الأغلب منذ انخفاض السوق الهابطة، في رأينا، نحن في خضم إعادة توازن كبيرة بعيداً عن السندات وإلى الأسهم».

وأضاف: «من المحتمل أن السوق الهابطة قللت من الركود الشبيه بالاكتئاب في الربعين الثاني والثالث، من المؤكد أنها لم تستبعد احتمال حدوث كساد مروع فعلي يستمر حتى عام 2021 وما بعده على الأقل. على العكس من ذلك، يشير الإجراء الأخير للسوق إلى أن المستثمرين يراهنون على انتعاش اقتصادي يبدأ خلال الربع الرابع، ويستمر حتى عام 2021».

وفي القارة العجوز، تجاهل مؤشر «فوتسي» البريطاني الحالة الصحية لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي لا يزال في العناية المركزة، وقفز3.27% أمس الثلاثاء، وسط ارتفاع قوي في المؤشرات الأوروبية الأخرى، وخصوصاً «كاك 40» الفرنسي الذي ارتفع 3.2% و«داكس» الألماني بنسبة 3.5%.

وارتفعت أسهم طوكيو، مدعومة بمؤشرات أولية على احتواء فيروس كورونا في نيويورك وبؤر تفشٍّ ساخنة أخرى في أنحاء العالم، وحزمة تحفيز اقتصادي ضخمة في اليابان.

وزاد المؤشر نيكاي القياسي 2%، ليسجل 18950.18 نقطة في جلسة، أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 31 مارس.

وقفزت الأسهم الأمريكية، يوم الاثنين دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بنحو 7%، بعد أن أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلاً بأن الجائحة‭ ‬تتجه نحو الاستقرار.

وأنهى المؤشر داو جونز جلسة الإثنين مرتفعاً 1626.71 نقطة أو 7.73% مقابل صعود ستاندرد أند بورز 7.03%، وناسداك 7.33%.