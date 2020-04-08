255 تريليون دولار ديون العالم.. و 20 تريليوناً مستحقة في 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

قال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث له، إن إجمالي الدين العالمي ارتفع بزيادة 10 تريليونات دولار في العام الماضي، ليصل مع نهاية 2019 إلى 255 تريليون دولار، أو ما يعادل 322% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وبحسب التقرير، يزيد هذا الرقم على مستويات الدين العالمي إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008 بفارق 40% أو ما يعادل 87 تريليون دولار تقريباً، ولفت المعهد إلى أهمية إلقاء الضوء على هذا الواقع في ظل الجهود العالمية المتنامية لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن مستوى دين العملات الأجنبية على الأسواق الناشئة، يصل في الوقت الحاضر إلى 5.3 تريليون دولار، وقال إن التزامات العملة الأجنبية على الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، يمثل 20% من ديون المنطقة خارج القطاع المالي.

ولفت التقرير إلى أن نحو 20 تريليون من القروض والسندات العالمية سوف تستحق قبل نهاية العام الجاري، منها 4.3 تريليون دولار في الأسواق الناشئة. وأضاف أن الأسواق الناشئة سيتعين عليها هذا العام إعادة تمويل ما قيمته 730 مليار دولار من التزاماتها بالعملات الأجنبية.

ويتوقع المعهد أن تؤدي جهود مواجهة تداعيات الانتشار السريع لفيروس كورونا على المستوى العالمي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الدين العالمي بعد إضافة ما يزيد على 2.1 تريليون دولار في الشهر الماضي فقط، أي ما يزيد على ضعف المتوسط الشهري في الأعوام الثلاثة الماضية، والذي لم يتجاوز 0.9% تريليون دولار.

ولفت المعهد إلى أن التباعد الاجتماعي والإغلاق الكلي للكثير من الاقتصادات حول العالم يجعل شبح الركود يخيم على الاقتصاد العالمي وهو محمل بأعباء دين تفوق، وبفارق 87 تريليون دولار، ما كان على كاهله خلال الأزمة المالية العالمية. وأوضح قائلاً إنه وبتقديرات بسيطة يمكن القول إنه في حال تضاعفت مستويات الدين الحكومي عن مستويات العام الماضي، في ظل انكماش اقتصادي يقدر معدله ب3% (على الأساس الاسمي) فهذا سيترجم ارتفاعاً في الدين العالمي ليصل إلى 342% من إجمالي الناتج المحلي العالمي هذا العام مقابل 322% في العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن ديون الشركات غير المالية العالمية ارتفع بنحو 70% منذ 2007 إلى 74 تريليون دولار، أو ما يعادل 92% من الناتج المحلي العالمي.

وشكلت ديون الحكومات حصة الأسد من الارتفاع في ديونها التي قفزت من 35 تريليون دولار في 2007 إلى 70 تريليوناً في العام الماضي.

وارتفع الدين خارج القطاع المالي إلى 192 تريليون دولار في العام الماضي، مقابل 183 تريليوناً في 2018.

وبحسب التقرير،أضافت الأسواق الناشئة في العام الماضي نحو 3.4 تريليون دولار إلى ديونها ليرتفع إجماليها إلى 71 تريليون دولار.