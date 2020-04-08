شكرا لقرائتكم خبر عن 20 نصيحة للعمل عن بُعد بأمان وفاعلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

شجعت الحكومة العاملين في القطاعين العام والخاص على العمل عن بُعد للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن ليس من السهل بالضرورة العمل من المنزل، بعيداً عن زملاء العمل، مع وجود العائلة.

إن العمل عن بُعد ليس جديداً على كثير من الموظفين، ولكن المدة التي فرضتها المؤسسات والشركات غير مسبوقة، حيث العمل بعيداً عن الأدوات والبرامج والتشاور مع الزملاء وفي غرف الاجتماعات، لكن الضرورة القصوى هي التي فرضت هذه الأنظمة، ويجب التكيف معها.

يقول ألكسندر لي كوك، مدير الاتصالات في أوروبا الغربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «سيتركس» ل«الخليج»: للمساعدة على خوض تجربة العمل عن بُعد، من دون تأثيرات سلبية كبيرة في أداء المهام وعلى الصحة الجسدية والنفسية، يمكن اتباع النصائح التالية للعمل بشكل صحيح وفعال:



1الحفاظ على روتين يومي ومنظم لأهميته للصحة الجسدية والنفسية.



2 تنظيم أيام الأسبوع مع المهام المتكررة كالمعتاد.

3 ارتدِ ملابس رسمية مريحة، لأن ملابس النوم تقلل النشاط والفاعلية خلال اليوم، وقد تسبب النعاس.



4 رتب المكالمات حسب أهميتها، قم بإعطاء الأولوية لمكالمة الفيديو، حيث إن رؤية الوجوه المألوفة لزملائك خلال النهار يمكن أن يقلل شعورك بالوحدة.



5 التخطيط لفترات راحة منتظمة طوال اليوم، يسمح بالتركيز أكثر على المهام، وهو ما يقلل الشعور بالملل.



6 تغيير أماكن العمل خلال ساعات الدوام إذا أمكنك ذلك، على سبيل المثال، في الصباح اجلس في غرفة المعيشة، أما في فترة ما بعد الظهر فاختر الحديقة أو الشرفة للعمل.



7 مراعاة الأكل الصحي الذي يتضمن وجبة فطور وغداء وعشاء مناسبة، كما يمكن تناول وجبة سريعة باعتدال كتغيير للروتين.



8 قطع الوصول إلى صندوق البريد وتطبيقات الرسائل الفورية في أوقات محددة من اليوم لإجراء استراحة بين العمل ووقت الفراغ.



9 تنظيم مساحة عمل ممتعة ومريحة مع شاشة حاسوب كبيرة وكرسي مكتب مناسب، لتخفيف الإجهاد على جسدك خلال ساعات العمل الطويلة، وضمان راحة دائمة لجسدك.

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10 وضع حدود لأفراد العائلة خلال وقت العمل.



11 استخدام التخزين السحابي للتعاون بشكل فعال مع الفريق والوصول إلى جميع الملفات.



12 استخدم سماعات الأذن للعمل في أجواء هادئة قدر الإمكان.



13 تجنب التحقق باستمرار من صندوق البريد والشبكات الاجتماعية، يمكن إلغاء تنشيط جميع الإشعارات غير الضرورية على الهاتفك، لتجنب الانقطاع والابتعاد عن مهام العمل الأساسية.



14 إنشاء مجموعات دردشة مع الأصدقاء الذين لديهم اهتمامات مماثلة أو زملائك في نفس الفريق، بحيث يمكنك التفاعل معهم خلال اليوم.



15 الحصول على الهواء النقي من فترة إلى أخرى بالعمل بالقرب من النافذة أو في الشرفة أو حديقة المنزل.



16 تحرك بعيداً عن الكمبيوتر لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق كل ساعة. للحفاظ على سلامة العينين.



17 بالنسبة للمديرين، اعتمدوا على موظفيكم، وثقوا بهم، وحاولوا أن تضعوا الإدارة الدقيقة جانباً قدر الإمكان.



18 يمكن للمديرين الاستفادة من مزايا العمل عن بُعد، بوضع مواعيد نهائية للمهام الموكلة للموظفين.



19 التواصل بشكل جيد عبر إلقاء التحية والتحدث بود.



20 إعطاء الأولوية لقنوات الاتصال حسب ضرورة المهام، كالاعتماد على الاتصال الهاتفي أورسائل البريد الإلكتروني.