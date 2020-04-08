«بيما» تقدّم تأميناً مجانياً عـلى المركـبات لمـدة شهـر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «شركة بيما للتأمين»، التابعة لمجموعة إينوك، عن خططها لدعم الأفراد في دولة الإمارات؛ لتمكينهم من تقليص النفقات، ودعمهم مالياً عبر تقديم شهر تأمين مجاني لجميع العملاء، الذين يشترون بوليصة تأمين لمركباتهم عبر الإنترنت باستخدام الرمز TOGETHER؛ من خلال الموقع الإلكتروني www.beema.ae.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «بيما» لدعم ممارسات التباعد الاجتماعي الحالية التي دعت إليها الهيئات الحكومية المعنية، والتي أثمرت عن توجّه الأفراد نحو تطبيق الحجر الصحي الذاتي، والبحث عن سبل جديدة؛ لتجديد تسجيل مركباتهم عبر الإنترنت.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نؤمن في «بيما» بواجبنا تجاه دعم المجتمع، والمساهمة في نموه وتطوره حيثما تسنّت لنا الفرصة، كما أننا نتعاطف مع جميع المتأثرين بالوضع الراهن، ونحن ملتزمون بالمساهمة في مجتمعنا عبر تيسير سبل التأمين على المركبات، وتقديم إجراءات الدعم المالي.

هذا وتؤكد «شركة بيما للتأمين» استعدادها الكامل لمواجهة مختلف التحديات، والتزامها بمواصلة دعم العملاء عبر توفير الخدمات الأفضل والاستجابة لاحتياجاتهم بأقصى سرعة ممكنة. ولتحقيق ذلك، توفّر «بيما» قنوات خدمة متعددة ويمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ لتضمن للعملاء مرونة التواصل بالوسيلة التي تناسبهم.