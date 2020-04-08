«طاقة» تستحوذ على أصول

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على صفقة الاستحواذ على معظم أصول الكهرباء والمياه لدى مؤسسة أبوظبي للطاقة. واعمد المجلس إصدار سندات مالية قابلة للتحويل إلزامياً إلى أسهم، إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة كمقابل للصفقة، وتحديد سعر التبادل للسندات، وكتاب للمساهمين يشرح الصفقة، واتفاقية البيع والشراء، وأوصى المجلس مساهمي الشركة بالموافقة على الصفقة وإصدار قرار خاص في العمومية 29 الجاري.

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