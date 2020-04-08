«سفين» تعزز إمكانات أسطولها بضـــم الســفيـنـــة «حفــيــت»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”
أعلنت شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين»، ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي، عن الاستحواذ على سفينة نقل بضائع سائبة جديدة لتكون أكبر سفينة تنضم إلى أسطول سفن الخدمات التابع لها. وتم بناء السفينة التي أطلق عليها اسم «حفيت» في رومانيا في عام 2006، وتخضع حالياً لعملية إعادة صيانة وتجديد شاملة قبل أن تدخل الخدمة، حيث سيتم تزويدها بأربع رافعات متطورة.
وتُسهم حفيت بشكل كبير في تعزيز قدرات الشركة على تقديم خدمات إعادة شحن السلع والبضائع التي يوفرها أسطول سفين للمتعاملين، دون الحاجة إلى الاستعانة بطرف ثالث. حيث تصل حمولتها الإجمالية إلى 101,648 طن، وهي مزودة بمحركات ديزل تولد قوة دفع تصل إلى 15,200 حصان.
ومن المقرر أن تباشر السفينة الجديدة عملياتها من منطقة مصفح في أبوظبي ابتداءً من العام 2021، وسيتم توظيفها بشكل رئيسي لدعم احتياجات شركة حديد الإمارات المتمثلة في تفريغ مواد خام الحديد الواردة عبر سفن نقل البضائع السائبة بسرعة أكبر.
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