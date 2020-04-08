مجموعة الفهيم تتعاون مع «بي إس إيه» لإطلاق سيارات «أوبل»

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أعلنت مجموعة الفهيم، مؤخراً عن إبرام شراكة مع مجموعة «بي إس إيه» لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتوسيع نطاق أعمالهما والنمو من خلال الحصول على حقوق التوزيع الحصري لمركبات أوبل في دبي والإمارات الشمالية. وتؤكد هذه الشراكة التزام الفهيم بتعزيز مستويات الابتكار والتكنولوجيا ودفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير فرص عمل جديدة في دولة الإمارات.

وشهد حفل توقيع اتفاقية التوزيع الحصري كل من أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم؛ وراكيش ناير، المدير التنفيذي لمجموعة «بي إس إيه» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتزم مجموعة الفهيم إطلاق أولى صالات عرض أوبل في دبي خلال شهر إبريل الجاري والتي ستعرض طرازات «أسترا» و«كروس لاند إكس» و«غراند لاند إكس» و«زافيرا لايف»، إضافةً إلى «كورسا» قريباً، فضلاً عن افتتاح مركز للصيانة في منطقة القوز. وستقوم خدمة العملاء التي تقدمها مجموعة الفهيم على القيم التي تميز «أوبل» «علامة ألمانية ومميزة بأسعار منافسه»، للتركيز على التوسع والنمو واستهداف حصة سوقية متنامية بصورة تدريجية. كما تهدف المجموعة إلى افتتاح صالتي عرض إضافيتين ومركزي صيانة جديدين خلال الأعوام الخمسة القادمة.

وقال أحمد عبدالجليل الفهيم: فخورون بالتعاون مع مجموعة «بي إس إيه»، في إطار التزامنا المستمر بتحقيق نمو مستدام قائم على الجودة الفائقة، ونسعى دائماً لتخطي تطلعات عملائنا من خلال توفير صالة عرض حديثة لعلامة «أوبل» الألمانية الشهيرة.

وقال راكيش ناير: لطالما كان تركيزنا منصباً على رضا العملاء في المقام الأول. ستساهم هذه الشراكة المبرمة مع مجموعة الفهيم في تحقيق نجاحات كبيرة لعلامة «أوبل» في المنطقة، وتوفير خدمة عملاء عالمية المستوى.

وقال ويليام موت، مدير العمليات الدولية لدى شركة «أوبل أوتوموبيل»: تحظى أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية خاصة بالنسبة لعلامة «أوبل». وتجسّد الهوية الألمانية للعلامة ميزة إيجابيةً عند دخول هذه الأسواق نظراً لاقتران الهندسة الألمانية بالجودة المتفوقة في هذه المنطقة.