الاقتصاد

إندونيسيا تطرح سنداتلأجل 50 عاماً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة المالية في إندونيسيا، أمس الثلاثاء، إن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلاً لدولة آسيوية بالدولار؛ إذ تستحق بعد 50 عاماً، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس «» المستجد.
جرت الصفقة في الولايات المتحدة أول أمس الاثنين، وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف السنة، و30 عاماً ونصف العام بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة مع شريحة لأجل خمسين عاماً بمليار دولار.
ووفقاً لمذكرة شروط يعد ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا، وستستخدم حصيلته في أوجه من بينها «تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19». وقالت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية للصحفيين: «انتهزنا الفرصة، وأصدرنا سندات لأجل 50 عاماً؛ لأن تفضيل المستثمرين للآجال الأطول كان قوياً جداً». (رويترز)

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