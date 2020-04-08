شكرا لقرائتكم خبر عن إخفاء الرموز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح سايمون فيشر، نائب الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيس لوساطة التأمين»: تحقق هذه المواقع ما نطلق عليه اسم «هجمات العبور» (drive by)، حيث يقومون بإخفاء الرموز الخبيثة وملفات التنزيل ضمن صفحات الموقع، ليتم تنزيل هذه الرموز فور فتح هذه الصفحات. بالتوازي مع ذلك، يعمل مطورو التطبيقات الخبيثة على استغلال الوضع الراهن من خلال استخدام بعض المصطلحات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ضمن أسماء تطبيقاتهم، بهدف تنزيل البرمجيات الخبيثة أو سرقة الأموال أو البيانات الشخصية من هواتف المستخدمين.
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