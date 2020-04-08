«عُمان للتأمين»: لا عروض استحواذ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «عُمان للتأمين» عدم تقدمها بأي عرض ولم تدخل أو تباشر أية مفاوضات للاستحواذ على أية شركة.

وفي تعقيب على أنباء تحدثت عن دراستها عرض استحواذ على «أكسا» للتأمين، قالت أنه كجزء من استراتيجيتها، تنظر في الفرص المتوفرة في السوق؛ بغية توسيع عملياتها ومجموعتها النامية، بما في ذلك عن طريق الاستحواذ. وأشارت «عمان للتأمين» إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أية معلومات بهذا الشأن في حال تبلور أي من هذه الفرص.