«جنرال موتورز» تمدد فترة الضمان وخدمات الدعم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة جنرال موتورز عن اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية، بالتعاون مع كلّ من شركة الكندي للسيارات، الوكيل الرسمي لكاديلاك في الإمارات، والوكيل الرسمي لشفروليه و«جي إم سي» في دبي، والشارقة، وبن حمودة للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامتي شفروليه، و«جي إم سي» في أبوظبي لتأجيل أية رحلات غير ضرورية قد يقوم بها العملاء إلى مراكز الخدمة بهدف خدمة المجتمع الإماراتي بصورة أفضل في هذه الأوقات العصيبة.

وبالتوازي مع التوجيهات الحكومية للبقاء في المنزل حفاظًا على الصحة والسلامة في ضوء الظروف الحالية، تعاونت جنرال موتورز مع شركتي الكندي وبن حمودة للتخفيف من الضغوط على العملاء من خلال تمديد فترة الضمان لجميع سيارات كاديلاك وشفروليه و«جي إم سي». وبذلك سيحصل أي عميل ينتهي ضمان سيارته خلال الفترة بين الأول من مارس/‏ آذار، و31 مايو/‏ أيار، على تمديد الضمان لمدة شهرين. وانطلاقاً من حرصها على السلامة كأولوية قصوى، تشجع جنرال موتورز العملاء على العزل الصحي، وتأجيل أية متطلبات خدمة غير ضرورية في الوقت الراهن.

وحرصاً على عدم انقطاع السبل بأي عميل أثناء قيامه برحلة ضروريّة، ستمدد جنرال موتورز، إلى جانب وكيليها شركتي الكندي، وبن حمودة، خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة لتحسين مستويات السلامة على الطريق، وتقليل المخاوف من تعطل السيارة. وبغض النظر عن فترة ضمان السيارة، سيتم تمديد خدمة المساعدة على الطريق على مدار الساعة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من شهر إبريل/‏ نيسان، ولغاية 30 يونيو/‏ حزيران 2020.