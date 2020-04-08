301.5 مليار درهم الشيكات المتداولة خلال الربع الأول

أبوظبي: علي أسعد

ارتفعت الأموال المودعة لدى البنك المركزي خلال شهر مارس الماضي 48.4% إلى 24.297 مليار درهم، لترتفع بذلك إلى 57.197 مليار درهم بنهاية الربع الأول.

وقال البنك المركزي في أحدث البيانات المصرفية، أمس الثلاثاء، إن عمليات سحب الأموال النقدية من المصرف ارتفعت 94.1% إلى 33.485 مليار درهم خلال مارس، لترتفع بذلك خلال الربع الأول إلى 68.671 مليار درهم.

إلى ذلك، بلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات 6.277 مليون شيك خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة قدرها 301.5 مليار درهم.

وحافظت قيمة الشيكات المتداولة التي جرى تداولها خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري على مستويات جيدة، وفق بيانات أصدرها المركزي، أمس الثلاثاء، والتي بيّنت على المستوى الشهري أن فبراير لا يزال الأنشط؛ من حيث عدد الشيكات المتداولة والتي وصلت إلى 2.165 مليون شيك، بقيمة 103.5 مليار درهم، فيما وصل عددها خلال يناير من العام ذاته نحو مليوني شيك بقيمة 101.35 مليار درهم و2.044 مليون شيك بقيمة 96.6 مليار درهم في مارس.

وتراجع عدد الشيكات خلال مارس 5.7% مقارنة بفبراير؛ لكن العدد ارتفع خلال الربع الأول.

يشار إلى أن قيمة الشيكات المتداولة في الربع الأول من العام الجاري شكلت نحو24.7% من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى تداولها طيلة عام 2019 والتي وصلت قيمتها إلى نحو 1.22 تريليون درهم.

إلى ذلك، ارتفع إجمالي قيمة التحويلات المنفذة من خلال البنوك العاملة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى نحو 2.8 تريليون درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 بزيادة 7.7% مقارنة مع 2.6 تريليون درهم تقريباً في الفترة ذاتها من عام 2019.

وأظهرت إحصاءات المركزي أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2020 وصلت إلى 1.86 تريليون درهم في حين بلغت قيمة التحويلات بين الأفراد 938 مليار درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها.

وتعد الزيادة الكبيرة المسجلة في التحويلات من خلال البنوك مؤشراً على استمرار النشاط في القطاع البنكي منذ بداية عام 2020.

وتفصيلاً على المستوى الشهري تظهر الإحصاءات بلوغ قيمة التحويلات من خلال البنوك في شهر مارس من العام الجاري مستوى تريليون درهم تقريباً في حين وصلت في شهر فبراير السابق إلى 848 مليار درهم تقريباً ونحو 948 مليار درهم في يناير من العام ذاته.

من جانب آخر، بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 68.67 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020 منها 68.654 مليار درهم سحوبات بالعملة الورقية، ونحو 16.6 مليون درهم بالعملة المعدنية.

وعلى مستوى الودائع لدى المصرف المركزي فقد بلغت قيمتها نحو 57.2 مليار درهم منها 57.193 مليار درهم بالعملة الورقية والباقي بالعملة المعدنية.