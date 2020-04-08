مؤشرات الأسهم تقفز 5.5%.. والبنوك تتخلى عن ضغوط «الانكشافات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



قفزت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، مستفيدة من المكاسب القوية لأسهم بنوك تأثرت بدورها على مدى جلستي الأحد والاثنين من جراء الانكشاف على «إن أم سي» للرعاية الصحية، ومعوضاً بذلك جانباً كبيراً من الخسائر التي تكبدتها نتيجة هذه الانكشافات.

وكان من بين الأسهم التي عادت لتعويض الخسائر «الإمارات دبي الوطني» بارتفاعه 14.78%، و«أبوظبي الأول» 12%، و«أبوظبي التجاري» 6%، و«دبي الإسلامي» 3.28%، فيما استمرت ارتفاعات أسهم أخرى مثل: «إعمار العقارية» 4.44%، و«اتصالات» 2%.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بلغت 513 مليون درهم، منها 336.7 مليون درهم في دبي، و176.4 مليون درهم في أبوظبي.



سوق دبي



قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.54% عند مستوى 1785.45 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والنقل والتأمين والسلع. وصعد قطاع البنوك 7.5% بدعم من ارتفاع «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني». وزاد قطاع العقار 5.91% بدعم «إعمار العقارية»، في وقت ارتفع «إعمار للتطوير» 13.02%، و«الاتحاد العقارية» 10%، وإعمار مولز«6.66%، و»ديار«7.51%، و«داماك» 4.6%، و«أرابتك» 2.35%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار 5% مستفيداً من ارتفع «دبي للاستثمار» 3.67%، و«سوق دبي المالي»11.71%، و«شعاع كابيتال» 0.24%.

وارتفع قطاع النقل 2.58% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.12%، و«أرامكس» 3.47%، و«الخليج للملاحة» 7.93%.



سوق أبوظبي

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قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 5.51% إلى مستوى 3928.23 نقطة، بفعل المكاسب لأسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة.

ارتفع قطاع البنوك 8.8% مع ارتفاع «أبوظبي الأول»و«أبوظبي التجاري»، وذلك في مقابل نزول جديد ل«أبوظبي الإسلامي» بنسبة 4.86%.

وصعد قطاع العقار 1% مع ارتفاع «الدار» 0.68%، و«رأس الخيمة العقارية»5.11%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 2% أي بالنسبة ذاتها التي ارتفع بها سهم«اتصالات».

وزاد قطاع الطاقة 1.43% مع ارتفاع «دانة غاز»4.31%، و«طاقة» 8.35%، وذلك في مقابل انخفاض «أدنوك للتوزيع» 3.33%.

وسجل قطاع الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 0.6% مع ارتفاع «إشراق» 7.48%، و«العالمية القابضة» 0.14% في وقت استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.



الأكثر تداولاً



وتصدر «دبي الإسلامي» تداولات سوق دبي، بسيولة بلغت 64.3 مليون درهم، مغلقاً عند 3.14 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بقيمة 64 مليون درهم، وأغلق عند 2.35 درهم، ثم «إعمار للتطوير» بتداولات بلغت 34 مليون درهم، ليغلق عند 2.17 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار العقارية» بقيمة 54.8 مليون درهم، مغلقاً عند 1.48 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة بلغت 32.4 مليون درهم، وأقفل عند 4.05 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات بقيمة 31 مليون درهم، وأقفل عند 11. 2درهم. وسجل «الإمارات دبي الوطني» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، ملامساً الحد الأقصى بالصعود، مغلقاً عند 7.53 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «أمان» بنزوله قرب الحد الأقصى للنزول (4.88%) مغلقاً عند 0.37 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، «ميثاق» بنسبة 14.81%، عند 0.59 درهم، وعلى العكس، كان أكبر المتراجعين «الشارقة للأسمنت» بهبوطه بالحد الأقصى 5% ليغلق عند 0.69 درهم.



تداولات المستثمرين



وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 28.34 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.92 مليون درهم محصلة شراء العرب، و15 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و9.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب التسييل، بصافي استثمار بلغ 28.34 مليون درهم محصلة بيع. وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 12.37 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.27 مليون درهم محصلة شراء العرب، و8.1 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 12.37 مليون درهم محصلة بيع، منها 280 ألف محصلة بيع الخليجيين، و12 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم بسوق أبوظبي على أسهم شركات «دانة غاز»، و«أبوظبي الأول»، و«أبوظبي التجاري»، و«إشراق»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«أدنوك للتوزيع»، و«ميثاق»، و«منازل».

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 15.6 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل توجهها نحو التسييل بدبي، بصافي استثمار بلغ 7 ملايين درهم محصلة بيع.

أما المستثمرون الأفراد فقط اتجهوا نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 7 ملايين درهم كمحصلة شراء، وإلى البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 15.6 مليون درهم محصلة بيع.