تمـديـد فـترة إغـلاق الأنشطـة التجاريـة فـي دبـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس الثلاثاء، أنها مددت قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي بتاريخ 18 أبريل /نيسان الجاري 2020. وأوضحت الدائرة أنه خلال الفترة يستمر عمل الأنشطة المستثناة، وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

من جانب موازٍ، أفادت «اقتصادية دبي»، بأن المستودعات وخدمات التوصيل التي تدعم قطاع التجارة الإلكترونية معفاة من السعي للحصول على تصاريح التنقل في الإمارة، في ظل الإجراءات الاحترازية الراهنة لمواجهة انتشار «كوفيد-19». وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات في هذه الفئات، بالإضافة إلى موردي البناء والمقاولين، أن تواصل عملها ما عدا استقبال العملاء، وعليها أيضاً تطبيق الإجراءات والتعليمات الوقائية بالالتزام بنسبة 30% من عدد الموظفين والتعقيم والتباعد الجسدي.

ونوهت الدائرة بأنه على موظفي هذه الشركات الحصول على خطاب من صاحب العمل لإثبات طبيعة عملهم، وإبرازه عند الضرورة للجهات المختصة في «شرطة دبي».

وكانت «اقتصادية دبي» قد أعلنت عن استمرار تمديد قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية حتى نهاية فترة برنامج التعقيم الوطني في دبي حتى تاريخ 18 إبريل 2020، مع استمرارية عمل الأنشطة المستثناة، تماشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأوضحت مصادر الدائرة بأنه يمكن للمكاتب الإدارية التالية ممارسة أعمالها من الساعة 8 صباحاً إلى 2 مساء: وهي المكاتب الإدارية للشركات العالمية والإقليمية العاملة في القطاعات الحيوية وقطاعات خدمات الدعم المستثناة، والمكاتب الإدارية للشركات المحلية العاملة في القطاعات الحيوية، وقطاعات خدمات الدعم المستثناة والتي لديها أعمال في الإمارات الأخرى.

وبحسب الدائرة فإنه يتوجب على العاملين زيارة ‪dxbpermit.gov.ae‬ للحصول على تصاريح الحركة.

وختمت مصادر الدائرة بالقول، إن التجارة الإلكترونية تعد الآن فرصة عظيمة للشركات للاستفادة منها خلال هذه الأوقات الصعبة، داعية الأعمال إلى التسجيل على الإنترنت من خلال «رخصة تاجر»، والتعرّف على الامتيازات التي تمنحها لأصحاب الأعمال.