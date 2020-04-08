اليابان تطلق أكبر حزمة تحفيز في العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الثلاثاء حالة الطوارئ، في محاولة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المراكز السكانية الرئيسية، وكشف النقاب عن حزمة تحفيز وصفها بأنها من بين الأكبر في العالم لتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية.

وتستمر حالة الطوارئ، التي تمنح السلطات المزيد من الصلاحيات لإلزام الناس بالبقاء في منازلهم وإغلاق الشركات، حتى السادس من مايو/ أيار وستُفرض في العاصمة طوكيو وست مقاطعات أخرى تضم نحو 44% من سكان اليابان.

وقال آبي في تصريحات بثها التلفزيون أدلى بها خلال اجتماع لفريق عمل حكومي «أهم شيء الآن أن يقوم كل مواطن بتغيير سلوكياته».

وأضاف «إذا استطاع كل واحد منا تقليل الاتصال بالأشخاص الآخرين بنسبة 70% على الأقل، والأفضل بنسبة 80%، فسوف تصل الزيادة في عدد الإصابات إلى ذروتها ويمكننا بعدها البدء في تقليصها».

كما وافقت الحكومة على حزمة تحفيز تبلغ قيمتها 108 تريليونات ين (990 مليار دولار)، أي ما يعادل 20% من الناتج الاقتصادي الياباني، لتخفيف تأثير الوباء في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ويتجاوز ذلك حزمة التحفيز التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعادل 11% من الناتج الأمريكي والحزمة الألمانية التي تساوي 5% من إنتاج البلاد.

وأكد آبي أن حالة الطوارئ لن تصل إلى حد فرض إجراءات عزل عام كما هو الحال في البلدان الأخرى.

وتمنح حالة الطوارئ حكام المقاطعات سلطة دعوة الناس للبقاء في منازلهم وإغلاق الشركات. ولا توجد عقوبات على المخالفين في معظم الحالات.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو إن المدينة تجري محادثات مع الحكومة المركزية لتحديد أنواع المرافق التي ستطلب إغلاقها أو تقليص ساعات العمل، بينما أكدت أنه لن تكون هناك قيود على شراء الأطعمة والأدوية. (رويترز)