حوافز بـ 50 مليون درهم من «راكز» لـ15 ألف شركة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة



أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، أمس الثلاثاء، حزمة حوافز مخصصة، تصل قيمتها إلى50 مليون درهم؛ لدعم الشركات العاملة تحت مظلتها، وتزيد على 15000، وفقًا لنشاطها وحجمها؛ بهدف تعزيز استمرارية أعمالها وتخفيف العبء عنها، في ظل الأوضاع العالمية الراهنة.

وأكّد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «راكز»، أن حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، العاملة في المكاتب المشتركة والخاصة، تشمل خصم 15% من إجمالي باقة التجديد، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، وإعفاء بالكامل من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، إضافة إلى إعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء مماثل من رسوم تأجيل الشيكات، وإعفاء تام آخر من رسوم باقات التخفيض، وإعفاء تام أيضاً من رسوم تغيير النشاط.

أضاف الشيخ أحمد بن صقر: إن الحوافز الموجهة لدعم الشركات الصناعية، ضمت خصم 50% من كلفة الرخصة، وخيارات مرنة للدفع المُقسّط، إضافة إلى إعفاء كامل من مبلغ التأمين على طلبات تأشيرات الإقامة الجديدة، وخصم 25% على تأشيرات الإقامة الجديدة لأفراد الأسرة، وإعفاء تام من غرامات التأخير في التجديد، وإعفاء كامل من رسوم تأجيل الشيكات، وخصم 25% على طلبات سكن العمال الجديدة، وإعفاء تام من رسوم الدخول للمناطق التابعة ل«راكز».