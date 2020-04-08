إنفاق شركات النفط الكبرى يـقــل 22 % فـي 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخفض كبرى شركات النفط والغاز في العالم الإنفاق هذا العام في أعقاب انهيار أسعار النفط الناجم عن هبوط الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، وحرب الأسعار بين أكبر دولتين مصدرتين للخام في العالم السعودية وروسيا.

وأعلنت تسع شركات نفط كبرى، من بينها «أرامكو» السعودية و«إكسون موبيل» و«رويال داتش شل»، عن تخفيضات تبلغ 38 مليار دولار، بانخفاض 22 % عن خطط إنفاقها الأولية التي كان يبلغ حجمها 175 مليار دولار.

وخفضت «إكسون»، أمس الثلاثاء، ميزانيتها لعام 2020 بمقدار عشرة مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

وخفضت «بي.بي» خطة إنفاقها لعام 2020 بنسبة 25 %، وستخفض الإنتاج من نشاطها في النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة.

وقال مستثمرون: إنه في حالة استمرار الأزمة لفترة طويلة، فإن تخفيضات الإنفاق التي أعلنتها شركات النفط الكبرى قد لا تكون كافية للإبقاء على توزيعاتها من دون أن يقود ذلك لزيادة مستويات الدين.(رويترز)