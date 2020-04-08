1.8 % انكـمــاش أسـعــار المستهلكين في رأس الخيمة 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”



كشف مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات عن تراجع معدل «التضخم» لأسعار المستهلك في الإمارة، خلال العام الماضي 2019، مقارنة بعام 2018.

وقالت نجوى يعقوب، المديرة التنفيذية لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، ل ”الخليج 365”: إن معدل التضخم انخفض بنسبة 1.87 %مقارنة ب 2018، موضحة أن معدل التغير، على مدار العام الماضي، ارتفع في أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.25٪، وفي أسعار الملابس والأحذية 0.29٪، وارتفع أيضاً في أسعار التبغ والمشروبات 0.25 %، وأسعار خدمات التعليم 1,81 %.

وتابعت: بقيت أسعار الفنادق والمطاعم على حالها، مقابل انخفاض في أسعار خدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 4.66%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.41٪، كما انخفضت أسعار الخدمات الصحية ب 1.36 %، وخدمات النقل ب4,61 %، وسُجل انخفاض في خدمات الاتصالات بنسبة 0.01 %، وهو ما شهدته أيضاً أسعار خدمات الترفيه والثقافة بنسبة 2.25 %، بجانب انخفاض معدل التغير في أسعار سلع وخدمات متنوعة بمعدل 0.09 %.