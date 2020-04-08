«وول ستريت» تتخلى عن مكاسب الافتتاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الثلاثاء، متخلياً عن ارتفاع كبير في وقت سابق من اليوم، حيث قيمت وول ستريت آخر الأخبار عن تفشي وباء «كوفيد-19». وأغلق داو جونز منخفضاً 26.13 نقطة أو 0.1٪ إلى 22653.86، وأنهى «ستاندرد آند بورز» اليوم منخفضاً بنسبة 0.2٪ إلى 2659.41 بعد أن قفز بأكثر من 3٪ خلال الجلسة، بينما انخفض ناسداك 0.3٪ إلى 7887.26 وكان أيضاً سجل ارتفاعاً بنسبة 3٪.

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على مؤشرات أولية على أن جائحة فيروس كورونا قد تكون في انحسار.

وبعد أن صعد بما يصل إلى 3.3 في المئة أثناء الجلسة، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.9 في المئة عند أعلى مستوى له في حوالي شهر.

وقادت الأسهم الألمانية الصعود، بمكاسب بلغت 2.8 في المئة، في حين ربح كل من مؤشري الأسهم الإسبانية والأسهم الإيطالية أكثر من اثنين في المئة على خلفية تباطؤ عدد حالات الإصابة المسجلة الجديدة في البلدين والمناطق الأشد تضرراً في الولايات المتحدة.

وكانت أسهم السفر والترفيه الأفضل أداء بدعم من قفزة ضخمة بلغت 49 بالمئة لسهم سينيورلد بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات مع بنوك من أجل ما تحتاجه من سيولة، إذ إنها اضطرت، في ظل الأوامر الصارمة لملازمة المنازل، إلى إغلاق جميع دورها السينمائية البالغ عددها 787 في عشر دول.

وجاء السهم أيضاً في مقدمة الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر القياسي الأوروبي.

وسجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب بلغت أكثر من 22 في المئة منذ أن هوى إلى أدنى مستوياته في ثماني سنوات في مارس آذار، مما يشير فنياً إلى سوق ذات اتجاه صعودي، لكنه يبقى منخفضاً 24 في المئة عن مستواه القياسي المرتفع الذي سجله في فبراير شباط قبل أن يؤدي الانتشار العالمي لفيروس كورونا إلى تعليق فعلي للنشاط الاقتصادي.