النفط يهوي 9% قبيل اجتماعين لـ«أوبك++» ووزراء «العشرين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هوت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 9.39% مسجلة عند التسوية مبلغ 23.63 دولار للبرميل، بانخفاض 2.45 دولار، فيما تراجعت العقود الآجلة لعقود برنت 2.6%، قبيل اجتماعين مرتقبين لأوبك وشركائها المنتجين و10 دول أخرى من بينها أمريكا، يوم الخميس، واجتماع وزاري لمجموعة العشرين دعت إليه السعودية يوم الجمعة لبحث أسواق النفط.

وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان اليوم الثلاثاء إن دعوة المملكة إلى اجتماع لمجموعة أوبك بلس هى امتداد لمساعيها السابقة لتحقيق توازن واستقرار سوق النفط.

وقال البيان «إن دعوة المملكة لدول أوبك بلس ومجموعة من الدول الأخرى لعقد اجتماع عاجل بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتدادا لما بذلته المملكة من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي».

وتترقب أسواق الطاقة العالمية نتائج اجتماع أوبك والدول الأخرى المصدرة للنفط بقيادة روسيا الخميس. ويهدف الاجتماع إلى خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميًا، وهي كمية هائلة تهدف إلى لجم انهيار أسعار النفط المستمر منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وحرب أسعار النفط بين موسكو والرياض.

ووجهت أوبك والمنتجين من خارجها الدعوة لعشر دول أخرى، بما يطلق عليه إسم «أوبك ++» (أوبك بلس بلس) من بينها الولايات المتحدة، لحضور الاجتماع المقرر الخميس في محاولة لإحلال الاستقرار في سوق النفط الخام، وفق ما أوردت وكالة «تاس» الروسية للانباء الثلاثاء.

من جانب مواز، تستضيف السعودية الجمعة اجتماعا افتراضيا لوزراء مجموعة دول العشرين، في مسعى لضمان «استقرار السوق» بعد ركود أسعار النفط بفعل تأثير جائحة كورونا المستجد. وسيأتي الاجتماع عبر تقنية الفيديو بعد يوم من اجتماع مقرر بين أوبك ودول اخرى منتجة للنفط بحثا عن رد على الركود المخيم في السوق النفطية على وقع وباء كوفيد-19 وحرب الأسعار بين الرياض وموسكو.

وقال بيان صادر عن السعودية الثلاثاء إنه سيتم عقد القمة «لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي».

وبحسب البيان «سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنبًا إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديد على أسواق الطاقة العالمية».

وفي وقت كانت أسعار النفط تعاني من ركود الطلب مع اتساع تدابير الحجر الصحي الصارمة عبر العالم بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت حرب الأسعار بين السعودية وروسيا إلى مزيد من التدهور إلى أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2002.