شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها منتجات البترول..تعرف على قائمة السلع انخفضت وارداتها فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق إجمالى الواردات المصرية خلال شهر يناير الماضي، نحو 5 مليار و32 مليون دولار مقابل 6 مليار و52 مليون دولار في نفس الشهر من العام 2019، بنسبة انخفاض قدرها 18.4%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قائمة تضم 9 سلع انخفضت وارداتها خلال شهر يناير الماضي، ومن أبرز هذه الواردات منتجات البترول وسجلت 348 مليون دولار، بتراجع بلغت نسبته 34%، يليها الواردات من مواد أولية من حديد وصلب وبلغت وارداتها 260 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها28.9%.

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وشملت قائمة الواردات أيضا كلا من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت نحو 172 مليون دولار في يناير الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 19.2%، ثم الواردات من الذرة وبلغت نحو 143 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 9.7%، ثم الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، وسجلت وارداتها نحو 141 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 34.8%.

وسجلت الواردات المصرية من أجزاء السيارات نحو 79 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 9%، يليها الواردات المصرية من فول الصويا، وبلغت نحو 74 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 32.4%، وأخيرا جاءت الواردات المصرية من خامات الحديد ومركزاتها وبلغت 59 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت نحو 46.7%.

وسجلت قيمة العجـز فى الميزان التجـارى نحو 2.84 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 30.3 ٪.