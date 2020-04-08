شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالصناعات الهندسية: تقسيط الضرائب يعطى مساحة للشركات ويحد من أثار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المهندس محمود محسن عضو غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس "انكرنل" للصناعات الطبية غير الدوائية، بالإجراءات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة تقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على الشركات والمنشآت المتضررة من أزمة كورونا على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن القطاع الصناعى يستفيد من تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، وهو كان مطلب المصنعين دائما من وزارة المالية، مشيرا إلى أن عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة، وهو ما يعطى مساحة أكبر للشركات للتعامل مع هذه الأزمة ويحد من آثار فيروس كورونا على الصناعة.

وأوضح عضو الصناعات الهندسية، أن ما أعلنه الرئيس من إجراءات متتابعة منذ بداية الأزمة يعتبر إجراءات حقيقية وتعبر عن قيادة اقتصادية رشيدة للمرحلة الصعبة التى يمر بها اقتصاد العالم ككل، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادية لكورونا ليست فى مصر فقط بل العالم كله، والتعامل معها حتى الآن يقلل من النتائج السلبية خاصة على الصناعة.

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وفى سياق آخر، قال إن سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه الإسهام في دعم الصادرات المصرية خاصة فى ظل الأزمة الحالية التي يعانى منها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن متأخرات المصدرين المتراكمة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات يمكنها المساهمة فى التخفيف من عبء القطاع الصناعى والتصديرى، مشيراً إلى أن آليات وطرق الصرف تحتاج بنود واضحة خاصة ما يتعلق بالخصم من مستحقات الحكومة على الشركات والمصانع، واللجوء إلي مقاصة المديونيات بين الشركات والحكومة، وهو ما نص عليه برنامج المساندة التصديرية.