شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على ارتفاع بأكثر من 5% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع استمرار ثقة المستثمرين في شركة السيارات الكهربائية رغم تحولها بشكل جزئي نحو إنتاج المستلزمات الطبية.



وكانت "تسلا" قد كشفت في الأسبوع الماضي عن تسليم سيارات بعدد فاق توقعات المحللين خلال الربع السنوي الأول من العام الماضي.



وأعلنت "تسلا" في الشهر الماضي إغلاق مصنعها في ولاية كاليفورنيا المختص بإنتاج سيارات "موديل واي" و"موديل 3".

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وعلى ما يبدو، تتجه العديد من شركات صناعة السيارات نحو صناعة مستلزمات طبية كأقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي لدعم جهود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.



وأعلن المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" عزم الشركة التبرع بجزء كبير من أجهزة التنفس الصناعي خاصة للمستشفيات الأكثر احتياجا وتعاني من نقص هذه الأجهزة.



وفي ختام جلسة الثلاثاء، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 5.6% وأغلق عند 545.4 دولار، وسجل سهم صانعة السيارات الكهربائية أعلى سعر في الجلسة عند 565 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 532.3 دولار.