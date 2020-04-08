الاقتصاد

سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

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أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية تداولاتها، أمس، على انخفاض.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 26.13 نقطة، أو 0.12 بالمائة، إلى 22653.86 نقطة، فيما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقاط، أو 0.16 بالمائة، ليغلق عند 2659.41 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 25.98 نقطة، أو 0.33 بالمائة، إلى 7887.26 نقطة.

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