شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضاً 26.13 نقطة، أو 0.12 بالمائة، إلى 22653.86 نقطة، فيما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.27 نقاط، أو 0.16 بالمائة، ليغلق عند 2659.41 نقطة.
وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 25.98 نقطة، أو 0.33 بالمائة، إلى 7887.26 نقطة.
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