شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الفضة تُنهي التداولات على ارتفاع بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من العزوف عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة، لكن المعدن تلقى دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلنت جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 1.4 مليون شخص بينما توفي ما يقرب من 80 ألف حالة على مستوى العالم بالمرض.

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وتتوقع العديد من الهيئات الدولية ركودا اقتصاديا وشيكا على الصعيد العالمي، وعلى الأرجح سيكون الاقتصاد الأمريكي الأكثر تضرراً من الفيروس التاجي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 31.1 سنت وأغلقت عند 15.48 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 15.93 دولار وأقل سعر عند 15.205 دولار.