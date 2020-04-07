شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع رغم استمرار سوء حالة "جونسون" الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء معاودا نغمة المكاسب بالتزامن مع تراجع الدولار الأمريكي.



وعاودت العملة البريطانية الارتفاع بعد استيعاب المستثمرين لنبأ تدهور الحاةل الصحية لرئيس الوزراء "بوريس جونسون".



وكانت مصادر حكومية قد أكدت أمس الإثنين بأنه قد تم نقل "جونسون" إلى وحدة الرعاية المركزة بعد تدهور حالته الصحية وزيادة الأعراض على خلفية إصابته بفيروس "كورونا" المستجد المعروف اختصاراً بـ"كوفيد - 19".

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وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان بأن "جونسون" أوكل وزير الخارجية لتولي شؤون البلاد قبل وضع رئيس الوزراء على جهاز التنفس الصناعي.



ويتزايد عدد الإصابات والوفيات في المملكة المتحدة، لكن تقارير حكومية تحدثت عن إمكانية بلوغ الذروة في وقت قريب.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.2341، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2384 وأقل سعر عند 1.2164.