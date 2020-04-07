شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي جديد ليهاجم الدعم المحوري 25.60، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث أن تأكيد كسر هذا الدعم بإغلاق يومي دونه سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 24.50 كمحطة سلبية تالية، بينما يمثل التماسك فوقه شرط مهم للارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 30.00.

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