شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 07-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق 1.0840 ويقدّم تداولات إيجابية إضافية، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة قد تضغط على السعر للانخفاض من جديد.
لذلك، ستكون مفاتيح الاتجاه التالي متمثّلةً بالدعم 1.0840 والمقاومة 1.0966، حيث إن اختراق هذه المقاومة سيقود السعر لمواصلة الارتفاع وزيارة مستوى 1.1067 كمحطة إيجابية تالية، بينما كسر الدعم سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً وزيارة مناطق 1.0700 مبدئياً.
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