شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة تزور تواريخ «صابون ومعقمات» منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الحملة الأمنية بشرطة الرياض، من ضبط عمالة مخالفة تغش بتزوير تواريخ كميات من صابون الأيدي والمعقمات منتهية الصلاحية. وأوضحت الوزارة، أنه تم حجز الكمية لإتلافها، وتسليم العمالة للجهات الأمنية تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.

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