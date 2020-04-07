شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال: رصيد السكر المحلى آمن 3 أشهر وانخفاض عالمي لأسعاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال المهندس أشرف محمود عضو جمعية رجال الاعمال ، إن رصيد السكر فى السوق المحلية فى مصر، آمن ويكفى حاجة الاستهلاك المحلى لثلاثة أشهر وأكثر ، موضحا أن سوق السكر عالميا ومحليا لايزال آمنا فى ظل إنتشار فيروس كورونا، وأنتجت مصر العام الماضى كميات تقدر بنحو مليون و 528 الفا و720 طنا من سكر البنجر ومن المتوقع أن يتراجع انتاج العام الحالى من سكر البنجر إلى مليون و25 ألف طن.

وأضاف محمود ل الخليج 365 ، أن هناك إنخفاض فى المساحات المنزرعه العام الحالى مقارنة بالعام الماضى ل بنجر السكر تقدر بنحو82 الف فدان ، مما يؤدى إلى فجوه تقدر بنحو 220 ألف طن يتم إستيرادها بأسعار مناسبة.

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و عن سكر القصب، أكد عضو جمعية رجال الاعمال ، أن إنتاج مصر سجل العام الماضى نحو 93 ألف و255طن من مساحه زراعيه تقدر بنحو 248 الفا و220 فدان، ويتم توريد جميع الكميات لصالح وزارة التموين وصرفها لأصحاب المقررات التموينيه وهى كميات ثابته ولا تتأثر بأيةتاثيرات فى أى قطاعات أخرى.

وأشار إلى أن أسعار السكر العالمية سجلت إنخفاضا ملحوظا وسجل سعر الطن نحو 326 دولارا شاملا تكاليف الشحن والتكرير، كما أن الإنخفاض الحاد فى أسعار النفط ووصول سعر البرميل برنت/ خام إلى 24 دولارا أدى إلى لجوء كل منتجى السكر فى البرازيل " المنتج الرئيسى للسكر فى العالم " إلى إنتاج السكر بعيدا عن الإيثانول مما سيؤدى إلى زيادة الكميات المعروضه ووجود وفره فى الإنتاج.

وأشار أشرف محمود إلى أن التقارير العالمية تشير إلى وجود توقعات بزيادة إنتاج البرازيل من سكر القصب العام الحالى إلى 596مليون طن بعد أن كان العام الماضى 528 مليون طن ، وأن هذة الزيادة المتوقعه فى الإنتاج العالمى سيؤدى بالطبع إلى إنخفاض الأسعار أو إستقرارها على أقصى تقدير.