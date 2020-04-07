شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 7 - 4 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 -4 -2020.

إيقاف تداول 41 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 41 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها وهم الملتقى العربى للاستثمارات، جى بى اوتو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المجموعة المالية هيرميس القابضة، البنك التجارى الدولى، ايديتا للصناعات الغذائية، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، جهينة للصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الدولية للمحاصيل الزراعية، شركة النصر للأعمال المدنية، شركة مستشفى كليوباترا، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، رواد السياحة.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، البنك المصرى لتنمية الصادرات، المصرية لتطوير صناعة البناء، سيدى كرير للبتروكيماويات، النصر للملابس والمنسوجات، بلتون المالية القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، راية لخدمات مراكز الاتصالات، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مصر للألومنيوم، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ سماد مصر، حديد عز، مصر للفنادق، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، دلتا للإنشاء والتعمير، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العربية لحليج الأقطان، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، بالم هيلز للتعمير، الإسكندرية للزيوت المعدنية، بى انفستمنتس القابضة، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، القاهرة للإسكان والتعمير، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مجموعة بورتو القابضة، القلعة للاستشارات المالية.

البورصة تربح 15 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول متوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 543.356 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 395 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 33.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.22% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.89%، والعرب على 8.88% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.33% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.66%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 25.8 مليون جنيه، 20.3 مليون جنيه، 156.4 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 7.5 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 193.8 مليون جنيه، على التوالي.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%

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- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 11.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.588 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.70%

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%

- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 2.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.33%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.57%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 7.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.25%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.92%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%