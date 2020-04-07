شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض مع إقبال المستثمرين على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع عزوف المستثمرين عن الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والعملة الأمريكية والإقبال بدلا منها على أسواق الأسهم.



يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر في الولايات المتحدة على تباطؤ انتشار فيروس "كورونا" مما أثار التفاءل بشأن قرب الوصول إلى ذروة الجائحة ومن ثم انحسارها.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه طالب جمميع الشركات والصناعات لدعم جهود مكافحة "كورونا".

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وكانت رئيس الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" قد صرحت بأنها تتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 30% خلال الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وأضافت "يلين" بأنها ترى أن معدل البطالة الحقيقي يقترب في الوقت الحالي من 12% أو 13% وسوف يشههد المزيد من الارتفاع نتيجة تفشي الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 99.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 100.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.7 نقطة.