شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يرتفع بعد قرار متوقع من البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب قرار وخطوة متوقعة من البنك المركزي الأسترالي بشأن معدل الفائدة والسياسة النقدية.



وقرر البنك المركزي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغير، وهو المستوى الأدنى على الإطلاق في تاريخ أستراليا.



يأتي ذلك بعد خفص الفائدة مرتين متتاليتين من جانب المركزي الأسترالي بالإضافة إلى ضخ برنامج للتحفيز الننقدي في مارس/آذار الماضي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد.

Advertisements



وصرح رئيس البنك "فيليب لو" بأن الفائدة عند 0.25% أداة فاعلة في مواجهة كورونا، وهو ما يعني أن المزيد من الخفض لن يفيد الاقتصاد الأسترالي في الفترة القادمة.



وألمح "لو" إلى أن البنك المركزي ربما لن يغير الفائدة بالرفع في السنوات المقبلة من المستوى الحالي عند 0.25%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 0.6199، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6209 وأقل سعر عند 0.6074.