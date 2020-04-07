شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل الدولية» : كورونا ستمحو 6.7% من ساعات العمل والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء إن جائحة كوفيد-19 من المتوقع أن تمحو 6.7 بالمئة من ساعات العمل حول العالم في الربع الثاني من هذا العام، أو ما يعادل عمل 195 مليون عامل بدوام كامل.

وأضافت المنظمة التابعة للأممم المتحدة في تقرير أن أربعة من بين كل خمسة أشخاص في قوة العمل العالمية يعيشون في أماكن تضررت من إغلاقات كاملة أو جزئية لأماكن العمل.

ولم تقدم المنظمة توقعات محددة لعدد الأشخاص الذين سيصبحون عاطلين بسبب الأزمة لكنها قالت إنه سيكون "أعلى بشكل كبير" من رقم 25 مليونا الذي توقعته الشهر الماضي.

وفي بداية العام الحالي كان هناك 190 مليون عامل بلا وظائف حول العالم.

وقال تقرير المنظمة إن القطاعات الأربعة الأشد تضررا حول العالم هى الاعاشة والخدمات الغذائية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وخدمات الأعمال والأنشطة الإدارية.