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حجم خفض إنتاج النفط يعتمد على مساهمة جميع المنتجين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما صعدت أسعار النفط أمس وسط آمال بتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج، سيتوقف الاتفاق النهائي على حجم تخفيضات أوبك وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، خلال محادثات الخميس على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل مستعدين لتطبيقه، بحسب تصريحات مصدر في أوبك لوكالة رويترز أمس.

وارتفعت أسعار النفط أمس وسط آمال بأن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لكن المحللين حذروا من أن ركودا عالميا قد يكون أكبر من المتوقع مما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.

وارتفع خام برنت 80 سنتا بما يعادل 2.4%، إلى 33.85 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش بعد أن شهد انخفاضا بأكثر من 3% أمس الأول. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 3.2%، إلى 26.91 دولارا للبرميل بعد انخفاضه نحو 8% في الجلسة السابقة.

وقالت مصادر لرويترز إن من المرجح أن تتوصل الدول الكبرى المنتجة للنفط، بما فيها السعودية وروسيا، إلى اتفاق لخفض الإنتاج إلا أن ذلك سيعتمد على انضمام الولايات المتحدة.

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لكن خطر الركود العميق ظل يلقي بظلاله على الأسواق بسبب تعطل أغلب الأنشطة الاقتصادية جراء جائحة كورونا التي تسببت في خضوع نحو نصف سكان العالم لإجراءات عزل عام وقيود على التنقلات وإرشادات بالتباعد الاجتماعي.

وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30%، أو ما يوازي 30 مليون برميل يوميا بالتزامن مع تحرك السعودية وروسيا لإغراق الأسواق بإمدادات إضافية بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد الاثنين إثر تأجيل السعودية وروسيا لاجتماع للاتفاق على خفض الإنتاج حتى الخميس.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى مثل روسيا، في إطار «أوبك+»، الإنتاج في السنوات الماضية في ظل توسع سريع في إنتاج الخام في الولايات المتحدة وضعها في المرتبة الأولى كأكبر منتج للنفط في العالم. وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الاثنين إن أوبك لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحفية في وقت متأخر من مساء الاثنين «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائيا لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث».

وأظهر أحدث مسح أن الركود العالمي الذي يقول اقتصاديون في استطلاع لرويترز إنه بدأ في الظهور سيكون أشد على الأرجح مما كان متوقعا قبل بضعة أسابيع بسبب الجائحة. وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة «نتوقع أن تظل أسعار الطاقة عند المستويات الحالية لحين تعافي الأنشطة الاقتصادية.