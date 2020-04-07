23 مليونا في حسابات 9 آلاف معلم بالمدارس الأهلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» نحو 23 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، الذين تجاوز عددهم 9 آلاف معلم ومعلمة، وذلك عن شهر مارس 2020، حيث تمت إجراءات صرف الدعم في وقتها المحدد وبصورة مؤتمتة بالكامل.
وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» قد دشن برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية في شوال 1432 هـ، وذلك تنفيذا للأمر الملكي الكريم بتاريخ 02/07/ 1432 لمدة 5 سنوات. ويهدف البرنامج إلى زيادة رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، بحيث يبدأ بخمسة آلاف ريال مضافا إليه 600 ريال بدل نقل، ويدعم الصندوق (50%) من الراتب.
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