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سهم أرامكو يعود للتداول بسعر الاكتتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

عاد سهم أرامكو السعودية لسعر الاكتتاب مرة أخرى، حيث ارتفع بجلسة أمس إلى 32 ريالا للسهم، وهو سعر الطرح الأولي، مغلقا عند أعلى سعر له (منذ 8 مارس الماضي)، وبلغت قيمة التداولات اليومية الإجمالية على السهم 194.1 مليون ريال.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مقتربا من مستويات 7 آلاف نقطة، بعد أن ارتفع 1.83% ليكسب 125.48 نقطة ويقفل عند مستوى 6986.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.3 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 262 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 224 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 43 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسواق المزرعة، زين السعودية، اتحاد اتصالات، مجموعة صافولا، والمراكز الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الإنماء، أسمنت اليمامة، البحري، أسترا الصناعية، والبحر الأحمر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و3.51%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، سيرا، كيان السعودية، بترو رابغ، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، أرامكو السعودية، سيرا، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس مرتفعا 307.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6279.89 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 17 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 461 ألف سهم تقاسمتها 865 صفقة.