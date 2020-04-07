شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى يعلن مشاركته فى مبادرة الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى، تأييده الكامل لمبادرة الخليج 365 "ادعم الجيش الأبيض"، معلنا مشاركته في المبادرة، من خلال خصومات استثنائية لأصحاب البالطو الأبيض، خاصة الأطباء وطاقم التمريض الذين يعملون في الحجر الصحى.

وأضاف المهندس طارق شكرى، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الأطباء وطاقم التمريض هم عبارة عن حائط الصد الأول لحماية مصر من وباء فيروس كورونا الذى اجتاح العالم كله، لافتا إلى أن هذه الفئة تتطلب وقوف الشعب المصرى بالكامل بجوارهم خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الخصومات الاستثنائية التى أعلنت عنها المجموعة تعد أو خصومات استثنائية تحدث في تاريخ المجموعة.

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وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، قد أطلق مبادرة جديدة تحت عنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا.

وقال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365”، إن مبادرة "ادعم الجيش الأبيض" تأتى تقديرًا للأبطال من أطقم الرعاية الصحية فى مصر، ودورهم الوطنى فى أزمة انتشار فيروس "كورونا"، لافتًا إلى أن المبادرة يتم طرحها عبر مؤسسة ”الخليج 365” الصحفية، وشبكة الإصدارات التابعة لها، فى إطار الدور الوطنى لوسائل الإعلام فى مساندة البلاد فى أوقات الأزمات، وتقدمها المؤسسة الصحفية أمام الشركات ومؤسسات الأعمال والمستثمرين، فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات، وأهمية العمل على تخفيف الأعباء عن الجنود الأبطال من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة فى ممارسة عملهم داخل المستشفيات فى محافظات مصر المختلفة.

وأشار الكاتب الصحفى خالد صلاح إلى أن مشاركة مؤسسات الأعمال والشركات فى تلك المبادرة من الممكن أن تحمل عدة أوجه، أبرزها تقديم تخفيضات خاصة أو مزايا عينية من الشركات وسلاسل التجزئة والمحال التجارية ـ بمختلف أنشطتها ـ والمطاعم، للأطباء وأعضاء هيئات التمريض، للحصول عليها بموجب كارنيه العضوية الصادر عن نقابات اتحاد المهن الطبية، مؤكدًا أن الشركات ورجال الأعمال المصريين دائمًا على قدر كبير من المسئولية، ويدعمون الدور الوطنى للجيش الأبيض فى معركة مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، وتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية عن تلك الشريحة التى تمثل حائط الصد الأول ضد "الوباء العالمى"، الذى يمثل أبرز تحدٍ يواجه البشرية حاليًا.