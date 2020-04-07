أوبر توقف خدماتها في عدد من المناطق بالسعودية

قالت أوبر يوم الثلاثاء إنها ستوقف مؤقتا خدماتها في عدة مدن ومحافظات سعودية بعد فرض حظر تجول على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقالت الشركة في رسالة للعملاء بالبريد الإلكتروني إنها ستوقف خدماتها في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف وفي محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر. وأعلنت وزارة الداخلية حظر تجول شامل في تلك المناطق.
كانت أوبر علقت بالفعل خيار حجز سيارات الأجرة العادية عبر تطبيقها في السعودية حتى إشعار آخر.
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